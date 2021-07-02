65 снарядов: Утром ДНР обстреляли из тяжелой артиллерии

ВСУ применяют минометы и 122-миллиметровые артиллерийские орудия. Фото: штаб «ООС»

Этим утром украинские войска нанесли массированные артудары по территории Донецкой Народной Республики. Огонь открыли на донецком и мариупольском направлениях. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Фиксируем обстрелы с 5.40 утра. Противник применяет минометы калибром 82 и 120 миллиметров, а также 122-миллиметровые артиллерийские орудия. На данный момент по Республике уже выпущены 65 боеприпасов, - рассказали наблюдатели.

Уточняется, что в зоне обстрелов ВСУ оказались поселок Минеральное под Донецком и село Ленинское, расположенное на юге страны. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, вчера вечером украинские военные подвергли массированному обстрелу юг ДНР. За три с половиной часа киевская армия выпустила по селам Саханка, Заиченко и Новоласпа 64 боеприпаса.

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