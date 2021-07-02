Спасатели ДНР провели профилактический рейд на Донецком море

Отдыхающим напомнили о правилах безопасного купания. Фото: МЧС ДНР

В этом году на водоемах Донецкой Народной Республики погибли 26 человек, причем около трети несчастных случаев пришлось на начало купального сезона. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- С начала года на водоемах утонули 26 человек, среди них - двое детей. В одном только июне были зафиксированы 8 смертельных случаев, - рассказали спасатели.

В ведомстве уточнили, что во избежание трагических происшествий на воде сотрудники МЧС ДНР усиленно патрулируют водоемы. Один из таких рейдов спасатели провели на самом крупном водохранилище в столице Республики - Донецком море. Отдыхающим напомнили о правилах безопасного отдыха и купания, после чего раздали им тематические листовки.

В МЧС напоминают, что во избежание несчастных случаев на воде купаться следует в установленных для этого местах, не употреблять при этом алкоголь, а также внимательно следить за детьми. Тогда и отдых будет всем в удовольствие.

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