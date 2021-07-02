В Донецке возобновят кинопоказы под открытым небом

В прошлом году подобную акцию приурочили к 85-летию Великой Победы. Фото: ОД «Донецкая Республика»

В самый разгар лета жителей столицы Донецкой Народной Республики ожидает небольшой сюрприз. Со 2 июля активисты общественного движения «Донецкая Республика» запускают ставшую уже популярной среди дончан акцию «Кинопоказ под открытым небом». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Показы будут проходить каждую пятницу на бульваре Пушкина. Зрители смогут увидеть фильмы, полюбившиеся им с детства.

- Если желаете провести время в кругу друзей, окунуться в мир советского и российского кинематографа - тогда мы ждем вас каждую пятницу в 20.00 на бульваре Пушкина, в амфитеатре, - уточняют организаторы.

Сообщается, что для показа подготовлены всем известные кинохиты - такие, как «Девчата», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Берегись автомобиля», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».

Акция проводится в рамках Года русской культуры в Донбассе.

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