Стоп ценам: В ДНР пересмотрели размер таможенных пошлин

За принятие решения проголосовали 83 депутата. Фото: Народный Совет ДНР
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ДНР намерены остановить рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. С этой целью депутаты Народного Совета внесли изменения в закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», запретив применять таможенные ставки Евразийского экономического союза при ввозе импортных товаров. За принятие данного решения проголосовали 83 депутата.
- Теперь начисление ввозных таможенных пошлин будет производиться на основании Единого таможенного тарифа ДНР, который утвержден Правительством Республики, а не ставок Евразийского экономического союза, которые в два-три раза превышают действующие в ДНР ставки ввозных таможенных пошлин, - пояснили в сессионном зале.
Предусматривается, что новый закон позволит Правительству контролировать рост цен на импортируемые товары и поможет спрогнозировать поступления средств от ввозной таможенной пошлины в республиканский бюджет.
Документ обрел законную силу с 1 июля 2021 года.
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