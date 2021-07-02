Стоп ценам: В ДНР пересмотрели размер таможенных пошлин

За принятие решения проголосовали 83 депутата. Фото: Народный Совет ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР намерены остановить рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. С этой целью депутаты Народного Совета внесли изменения в закон «О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике», запретив применять таможенные ставки Евразийского экономического союза при ввозе импортных товаров. За принятие данного решения проголосовали 83 депутата.

- Теперь начисление ввозных таможенных пошлин будет производиться на основании Единого таможенного тарифа ДНР, который утвержден Правительством Республики, а не ставок Евразийского экономического союза, которые в два-три раза превышают действующие в ДНР ставки ввозных таможенных пошлин, - пояснили в сессионном зале.

Предусматривается, что новый закон позволит Правительству контролировать рост цен на импортируемые товары и поможет спрогнозировать поступления средств от ввозной таможенной пошлины в республиканский бюджет.

Документ обрел законную силу с 1 июля 2021 года.

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