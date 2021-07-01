ВСУ подвергли массированному обстрелу юг ДНР

ВСУ продолжают обстрелы ДНР. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины, вечером 1 июля, подвергли массированному обстрелу юг Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 15.10 украинские войска открыли огонь в направлении села Саханка, было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров. В 15.13 по селу Заиченко было также выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров. В 18.45 в направлении села Новоласпа произведено 40 выстрелов из вооружения БМП-2, - рассказали в СЦКК.

Напомним, что сегодня утром киевские силовики подвергли артиллерийскому и минометному обстрелу окрестности Ясиноватой.

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