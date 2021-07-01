Защитники ЛНР сбили два украинских беспилотника типа «Autel Robotics EVO-2»

Два беспилотника ВСУ сбито над поселками ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики сбили два беспилотных летательных аппарата вооруженных формирований Украины, проводивших разведку в районе поселка Донецкий и Калиново. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Донецкий и Калиново были обнаружены и сбиты два беспилотника ВСУ типа Autel Robotics EVO-2, осуществлявшие полеты в зоне ответственности 24-й и 57-й бригад ВСУ и проводившие разведку наших позиций, - рассказал он.

Оборонное ведомство Республики изучает информацию находящуюся на флешках беспилотников.

- Уже имеются данные о принадлежности данных беспилотников подразделениям Сил специальных операций ВСУ, - сказал Филипоненко.

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