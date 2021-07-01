В ЛНР начали прием заявлений на получение СНИЛС

Миграционная служба министерства внутренних дел ЛНР начала прием заявлений от жителей Республики на получение в упрощенном порядке СНИЛС и регистрацию учетной записи на Едином портале государственных услуг Российской Федерации.

- Сегодня в отделении миграционной службы Жовтневого РУВД МВД ЛНР так же, как и в других подразделениях миграционной службы на территории ЛНР, начат прием заявлений на СНИЛС, а также регистрацию учетной записи на портале «Госуслуги РФ», - сообщила старший инспектор отделения миграционной службы Жовтневого районного управления внутренних дел МВД ЛНР Марина Мадвалиева.

Она отметила, что жители Республики с российским гражданством охотно воспользовались появившейся возможностью оформить СНИЛС в упрощенном порядке.

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