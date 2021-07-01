В ДНР разберутся с необоснованными наценками

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что для исключения необоснованных наценок министерство доходов и сборов ДНР проведет проверки предпринимателей.

- То, что у нас не производится, не выращивается, то, что мы импортируем, – там цены от нас практически не зависят – цена в долларах, стоимость пошлин и так далее, - сказал Пушилин.

Денис Владимирович отметил, что это не значит, что нет перегибов со стороны предпринимателей Республики.

- Они есть. Здесь проводится работа министерством доходов и сборов. Сейчас еще готовится ряд проверочных мероприятий, которые должны исключить те перегибы, когда реальная проблема увеличивается в несколько раз за счет недобросовестных предпринимателей, которые пользуясь случаем делают необоснованные наценки, - заявил Глава ДНР.

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