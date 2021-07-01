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Общество1 июля 2021 17:30

Ушел из жизни Алексей Кужильный: Глава ДНР выразил соболезнования родным и близким ветерана Великой Отечественной войны

Алексей Николаевич скончался 97-м году жизни в Донецке
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Алексей Кужильный скончался на 97-м году жизни

Алексей Кужильный скончался на 97-м году жизни

1 июля, в Донецке, в возрасте 96 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве и юбилейного военного парада к 75-летию Великой Победы Алексей Николаевич Кужильный.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и близким Алексея Николаевича.

- Год назад я встречался с ним, и он рассказывал о своей жизни, о тех знаменательных исторических событиях, участником которых он был. Алексей Николаевич обладал острым умом и прекрасной памятью. Он казался воплощением живой истории. А его свидетельства очевидца навсегда врезались мне в память, - рассказывает Пушилин. - Общаясь с Алексеем Николаевичем, я был поражен его мужеством и скромностью. Он считал очень важным воспитание подрастающего поколения в любви к Родине и делал всё для этого.