ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об очередном факте сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Светлодарска, Рубежного и поселка городского типа Луганское, - сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

В Народной милиции Республики уточнили, что блокировкой работы наблюдателей занимались солдаты 59-й и 57-й бригад ВСУ.

Тем временем киевские силовики трижды за утро 1 июля открывали огонь из артиллерии и минометов по окрестностям Ясиноватой в ДНР.

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