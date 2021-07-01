Украинская армия за прошедшие сутки выпустила по ДНР 10 мин

ВСУ не прекращают стрелять по ДНР. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины один раз открывали огонь по Донецкой Народной Республики. Под обстрел попал поселок Озеряновка, что на горловском направлении. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Противник открывал огонь по району поселка Озеряновка на горловском направлении с применением минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 10 единиц, - сообщили в СЦКК.

В Представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня отметили, что попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК.

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