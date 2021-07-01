Коронавирус в ДНР выявили еще у 204 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По данным проведенных 30 июня исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 204 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 10.00 1 июля заболевших инфекцией COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 43 227, - сообщили в Минздраве ДНР.

Из этого числа – 36 013 человек выздоровели от коронавируса. Зарегистрировано 3261 летальный случай. Лечение продолжают 3953 пациента.

- Минздрав ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации, - заявили в здравоохранительном ведомстве.

Тем временем коронавирус в Луганской Народной Республике за сутки выявили 20 зараженных Covid-19. За этот же период от Covid-19 вылечились 13 человек.

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