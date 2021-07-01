В Донецке временно сократили подачу воды
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В столице Донецкой Народной Республики сократили подачу воды. Это связано с проведением аварийных работ. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
- По информации РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», в связи с проведением аварийных ремонтных работ на водоводе № 11 с 900 1 июля сокращен объем подачи воды на 20 % на всей территории города Донецка, - рассказал градоначальник.
Алексей Валерьевич сообщил, что подача воды в полном объеме возобновится после окончания ремонтных работ.
Тем временем, в Донбассе ожидают прибытие новой партии российской вакцины от коронавируса.
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