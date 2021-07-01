ВСУ трижды за утро обстреляли из артиллерии окрестности Ясиноватой

ВСУ продолжают обстреливать республики Донбасса. Фото: штаб ООС

Утром, 1 июля, вооруженные формирования Украины подвергли массированному огню окрестности Ясиноватой. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что киевские силовики вели огонь с использованием артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра и 120-миллиметровых минометов.

- Украинские военнослужащие в 06.40 открыли огонь со стороны подконтрольного Киеву города Авдеевки. По поселку Минеральное было выпущено 20 снарядов из 122-миллиметровых орудий. В 07.40 - выпущено две мины из 120-миллиметрового миномета. В 08.15 - 20 снарядов калибром 122 миллиметра, - рассказали в СЦКК.

В представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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