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Политика1 июля 2021 10:15

Украина обстреляла пригород Ясиноватой из крупнокалиберных орудий

Киевские боевики выпустили по поселку Минеральное 20 снарядов
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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Украинские военные продолжают обстреливать мирные поселки Донбасса. Сегодня утром под обстрелом оказалось Минеральное под Ясиноватой. Боевики выпустили по нему 20 снарядов из 122-миллиметровых орудий. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщили что огонь был открыт украинскими военными со стороны подконтрольного Киеву города Авдеевки.

Украина проигнорировала запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.

В прошедшие сутки украинская сторона открывала огонь по горловскому направлению. Боевики выпустили 10 снарядов по Озеряновке.

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