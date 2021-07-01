Украина обстреляла пригород Ясиноватой из крупнокалиберных орудий

Украинские военные продолжают обстреливать мирные поселки Донбасса. Сегодня утром под обстрелом оказалось Минеральное под Ясиноватой. Боевики выпустили по нему 20 снарядов из 122-миллиметровых орудий. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
В представительстве Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщили что огонь был открыт украинскими военными со стороны подконтрольного Киеву города Авдеевки.
Украина проигнорировала запрос режима тишины путем задействования координационного механизма.
В прошедшие сутки украинская сторона открывала огонь по горловскому направлению. Боевики выпустили 10 снарядов по Озеряновке.
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