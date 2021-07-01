Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 203 пациента

За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 20 человек Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Коронавирус в ЛНР выявили еще у 20 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 1 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 5178, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 13 жителей.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 4491 человек, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано два летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 484 случая смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 203 пациента.

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