В Донецке мальчишки массово скручивают колпачки с колес автомобилей

Четверо пацанов отвинчивали с колес «жигуленка» колпачки. Фото: Скриншот видео vk.com/donetsk

Дурное увлечение детишек докатилось из России и Украины до Донецка. Мальчишки массово скручивают колпачки с колес автомобилей. И даже квесты в тиктоке устраивают, кто больше и быстрее всех свинтит. Жители столицы активно обсуждают в соцсетях новую напасть. Особенно после появления видео, на котором четверо пацанов во дворе дома №39 по Ленинскому проспекту отвинчивали с «жигуленка» колпачки.

- Вот и у меня свинтили. Вызвал полицию. Сразу вышли на нескольких воришек. Всем около 10 лет. Повызывали родителей. Куча слез… - делится житель Куйбышевского района.

- У меня тоже сняли в Киевском районе, хотел бы их поймать, - сообщает Владимир Нешко.

- Сегодня шел домой, посмотрел на колеса некоторых машин, почти все без колпачков, - отмечает Илья Семченков.

- У нас на Топазе скрутили. Муж работает на авторынке, говорит, многие покупают колпачки, - информирует Наталья.

- Поколение деградосов растет, - оценивает Мария Абрамова.

- На лавку положить, ремнем всыпать, - предлагает Сергей.

- Смысл не в них, смысл дать им другое задание. Родители, смотрите внимательно, а то беда будет, - советует Виталий Мартыненко.

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