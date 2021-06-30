Погода в Донецке: 1 июля будет малооблачно и до +29 градусов

В Донецке будет малооблачно и жарко Фото: Юрий СОБОЛЕВ

1 июля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет малооблачно. В вечернее время местами возможны грозы. Температура воздуха утром +18…+22 градуса. Днем – до 29 градусов. Вечером +22…+26 градусов. Западный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

В былые времена в этот день на Руси почитали Ярилу – бога Солнца. В народном календаре – Ярилин день, Макушка лета, день Федула. По народным приметам, день отличается палящим солнцем. Считалось, если утром туман, то к жаркому дню. Паук вышел из гнезда и сплел новую паутину – к хорошей погоде. Вечером закат розовый – к солнечному дню. Но если вороны под тучи взвиваются и лягушки беспокойно себя ведут, то жди ненастья.

По прогнозам синоптиков 2 июля температура существенно не изменится. Ночью 18-19 градусов тепла. Днем + 30 градусов. Во второй половине дня ожидается гроза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Донецке на июль 2021: Что обещают синоптики

«Комсомолка» выяснила, порадует ли нас погода в Донецке на июль 2021 (подробнее)