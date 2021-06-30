В Енакиево взорвали 45-метровую кирпичную трубу

Труба была успешно демонтирована, а рядом стоящие здания не пострадали. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 30 июня, отряд пиротехнических работ МЧС демонтировал 45-метровую аварийную трубу в Енакиево методом контролируемого подрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Пиротехники пробурили шпуры и уложили заряды взрывчатки. Контролируемый подрыв выполнялся электрическим способом. Благодаря грамотным расчетам и слаженной работе личного состава МЧС, аварийная труба была успешно демонтирована, а рядом стоящие здания не пострадали, – сказано в сообщении.

Отметим, что метод контролируемого подрыва используется при невозможности проведения других видов демонтажных работ. Он применяется для того, чтобы снос строения осуществлялся в определенном направлении.

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