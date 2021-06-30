В ДНР увеличили размер пособий на погребение до шести тысяч рублей

Сумму в 6 тысяч получат все жители ДНР, которые похоронили своих близких в нынешнем году – с 1 января. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 30 июня, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин увеличил размер пособий на погребение до 6000 рублей. Соответствующий указ № 179 был размещен на официальном сайте руководителя государства.

- Постановляю установить пособие на погребение (за исключением погребения пенсионеров, безработных и лиц, которые умерли вследствие несчастного случая на производстве) в размере 6000 рублей, – сказано в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания – 30 июня 2021 года. Но при этом распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. Поэтому сумму в 6 тысяч получат все жители ДНР, которые похоронили своих близких в нынешнем году.

Напомним, что раньше размер пособия составлял 4400 рублей.

Отметим, что с 1 июля в ДНР увеличат одиннадцать видов социальных пособий.

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Об этом сообщила министр труда и социальной политики Республики (подробнее)