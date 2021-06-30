Харцызский трубный завод теперь не филиал «Внешторгсервиса»

На ХТЗ производят трубы большого диаметра для газопроводов. Фото: Ольга ГОРДО

Харцызский трубный завод – филиал № 5 ЗАО «Внешторгсервис» передан под управление государственного унитарного предприятия «Уголь Донбасса». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов ДНР.

О принятом решении 30 июня сообщил на собрании трудового коллектива завода министр доходов и сборов Республики Евгений Лавренов. По его словам, предприятие «Уголь Донбасса» обладает достаточными оборотными средствами, чтобы профинансировать текущие выплаты заработной платы и обеспечить их в будущем, а также обеспечить запуск производства.

Отмечается, что сотрудников трубного завода не станут увольнять, а переоформят, сохранив за ними все социальные гарантии.

Напомним, что ранее в связи с экономическими проблемами руководство ДНР и ЛНР объявило о смене инвестора ЗАО «Внешторгсервис». Новым инвестором стал российский предприниматель Евгений Юрченко.

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