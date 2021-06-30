Правительство ДНР будет определять порядок выплат компенсаций на оплату коммунальных услуг

С 1 июля в ДНР повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Фото: МВД ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин наделил Правительство Республики полномочиями по определению порядка предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого бытового топлива. Указ № 182 был сегодня размещен на официальном сайте лидера государства.

- До законодательного урегулирования правовых механизмов обеспечения социальной защиты граждан Донецкой Народной Республики, постановляю: наделить Правительство ДНР полномочиями по определению порядка предоставления компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого бытового топлива, – говорится в тексте документа.

Напомним, что с 1 июля в ДНР повышаются не только пенсии и зарплаты бюджетников, но и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем платежка за «коммуналку» подорожает на 17%.

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