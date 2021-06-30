Украина должна пенсионерам из ДНР и ЛНР 90 миллиардов гривен

Сотни тысяч пенсионеров так и не выехали на Украину за своими деньгами Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Власти Украины вынуждены признать, что должны пенсионерам из ДНР и ЛНР 90 миллиардов гривен (235 млрд рублей). Такую громадную сумму пожилые люди недополучили за последние семь лет - с августа 2014 года по октябрь 2020-го. Цифру эту озвучила министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Она отметила, что в Донецкой и в Луганской областях до войны было около 1,3 млн пенсионеров. Всего за период с 2014 по 2021 год в Пенсионный фонд за начислением пенсии обратились чуть больше 1,1 млн человек. То есть около 200 тысяч пожилых людей не стали проходить процедуру получения статуса переселенца. А сейчас, во время пандемии, и вовсе осталось 626 тысяч пенсионеров, которые продолжают вовремя получать выплаты.

- Мы смотрели, где эти люди, они снимают средства или не снимают. Снимают. Пользуются, выплаты получают, - сказала Лазебная.

А еще пенсионеры из ДНР и ЛНР вынуждены ездить через Россию в незалежную, опасаясь, что выплаты им прекратят, если не будут больше года снимать деньги с карт.

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