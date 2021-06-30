Всемирно известный врач Эмиль Фисталь – о дополнительной поставке вакцины от коронавируса: Теперь наши жители будут прививаться с еще большим энтузиазмом

Всемирно известный врач Эмиль Фисталь – о дополнительной поставке вакцины от коронавируса Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР около трех недель нет вакцины от каронавируса. Об этом «КП» сообщил директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, профессор, Герой труда ДНР Эмиль Фисталь.

- Обещание Владимира Владимировича Путина поставить в республики Донбасса дополнительный объем прививок, по-настоящему обрадовало. Уверен, что теперь жители начнут вакцинироваться с еще большим энтузиазмом. Только коллективный иммунитет (а должно быть привито от новой инфекции не менее 60 процентов граждан) позволит победить пандемию, - рассказал Эмиль Фисталь.

Эмиль Яковлевич отметил, что очень важен личный пример первых руководителей. Денис Владимирович Пушилин, также как и президент России, одними из первых привились отечественной вакциной.

В ДНР в очередь на вакцинацию от коронавируса записались около 50 000 жителей. Вакцинация в Республике российским препаратом «Спутник V» началась с 1 февраля.

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