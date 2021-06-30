С 1 июля начнется прием ходатайств на присвоение звания «Почетный гражданин Луганска»

В 2020 году мэр Луганска Манолис Пилавов (в центре) присвоил почетное звание Александру Журавлеву и Лидии Лазор. Фото: gorod-lugansk.com

Администрация Луганска с 1 июля начнет прием ходатайств от общественных организаций и трудовых коллективов на присвоение звания «Почетный гражданин Луганска» 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Ходатайства будут принимать до 30 июля включительно. Имя победителя объявят в День города, который в этом году отмечается 10 и 11 сентября.

Напомним, в 2020 году звание «Почетный гражданин Луганска» присвоили директору Юридического института Лидии Лазор и чемпиону СССР 1972 года в составе футбольной команды «Заря», капитану футбольного клуба «Заря» Александру Журавлеву.

В 2019 году почетным гражданином стал ректор Луганского медицинского университета Александр Торба, в 2018 году – гендиректор ликероводочного завода «Луга-Нова» Леонид Держак, в 2016 году – художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, народный артист Украины и ЛНР Михаил Голубович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как получить водительское удостоверение в ЛНР

Правительство изменило порядок выдачи водительского удостоверения в ЛНР (подробнее)