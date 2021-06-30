В ЛНР снизили минимальный возраст водителей автобусов до 21 года

В ЛНР разрешили водить маршрутки совсем молодым ребятам. Фото: МВД ЛНР

Правительство ЛНР снизило возраст на право управления транспортом категории D с 25 до 21 года. Об этом сообщила старший инспектор штаба УГИБДД МВД ЛНР Инна Беловодская.

- Также отменен обязательный стаж для получения высших категорий, - сказала она.

Напомним, к категории D относится транспорт, предназначенный для перевозки пассажиров и имеющий более 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя.

Инспектор сообщила, что в случае сдачи экзамена и получения водительского удостоверения лицом в возрасте от 16 до 18 лет необходимо письменное согласие одного из законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей) несовершеннолетнего.

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