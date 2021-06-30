Кого из жителей республик Донбасса не будут штрафовать за проезд на Украину через Россию

Штрафовать не будут только тех, у кого есть «причина гуманитарного характера». Фото: ГПСУ

29 июня Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий отмену штрафов для жителей ДНР и ЛНР, которым приходится въезжать на Украину через Россию. Отмена будет действовать временно и не для всех.

Сейчас въезд из республик Донбасса через РФ карается штрафом от 1,7 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен (за пересечение формально закрытой Киевом границы между республиками и Россией). Однако из-за пандемии закрыты или ограничена работа КПВВ на линии разграничения. И жители лишены возможности законно выезжать на Украину.

Поэтому на период действия карантина или на время блокировки работы КПВВ решено было отменить штрафы. Однако такое послабление будет действовать не для всех, а только если нарушение при пересечении границы произошло «по причинам гуманитарного характера», определенным Кабинетом министров Украины. Это может быть тяжелая болезнь или смерть близких родственников, возвращение к зарегистрированному месту жительства, выезд на учебу и ряд других. Причем наличие оснований должно быть документально подтверждено.

Документ еще не подписан президентом Украины и не вступил в законную силу.

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