Коронавирус в ДНР: За сутки 129 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 129 жителей. 11 человек умерли от опасной инфекции. За это время 60 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 526 исследований, из них выявлено 109 случаев заболевания (20,7 %) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 43023. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 3835 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 35937. Летальных случаев – 3251.

Также за сутки выявлено 82 случая пневмоний, на 18 случаев меньше, чем за предыдущий день. 52 человека госпитализированы. Всего на лечении 1054 пациента с пневмониями, из них 547 на кислородной поддержке (+20 за сутки).

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