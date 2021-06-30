Сотрудники МЧС спасли застрявшего в лифте 29-летнего жителя Донецка, который едва не задохнулся от дыма

Спасатели ДНР за сутки ликвидировали 10 пожаров. Фото: МЧС ДНР

Спасатели пришли на помощь застрявшему в лифте 29-летнему жителю Донецка, который едва не задохнулся от дыма. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.

29 июня в Ворошиловском районе в подъезде многоэтажки по проспекту Ватутина возник пожар в электрощитовой на лестничной клетке между 1 и 2 этажами. В результате пострадал мужчина 1945 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

Также в результате пожара произошло отключение от электроснабжения кабины лифта, в которой находился мужчина 1992 года рождения. Спасатели при помощи гидравлического инструмента открыли двери лифта, в спасательном устройстве капюшонного типа эвакуировали дончанина из зоны задымления и передали работникам скорой помощи. Спасенный после осмотра в госпитализации не нуждался.

В тот же день спасатели Донецка помогли снять с кровли двухэтажного здания 10-летнего ребенка, который не мог самостоятельно спуститься вниз. Происшествие случилось в Петровском районе на улице Стаханова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На донецком водоеме продолжаются поиски утонувшего

Поиски продолжаются с 27 июня (подробнее)