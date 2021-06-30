Украинские каратели из 10-й бригады утром открыли минометный огонь по окраине Горловки

Огонь по окраине Горловки велся минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС
Сегодня, 30 июня, утром украинские военные из 10-й горно-штурмовой бригады обстреляли из минометов поселок Озеряновка на западной окраине Горловки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрел начался в 05:30 со стороны подконтрольного украинским войскам поселка Новгородское. Выпущено в общей сложности 10 мин калибром 82 и 120 мм, - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Отмечается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы представителей ДНР об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.
С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.
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