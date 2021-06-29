Погода в Донецке: 30 июня ожидается мелкий дождь с грозой

Погода в Донецке будет облачной на протяжении всего дня Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погода в Донецке 30 июня обещает быть пасмурной. С самого утра небо будет скрыто за облаками. Во второй половине дня и до самого вечера прогнозируются мелкие дожди с грозой. Ночью небо опять прояснится.

Температура на улице в этот день будет колебаться от +18 градусов утром до +26 градусов днем, вечером столбик термометра опустится до +22 градусов. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков составит 4 – 8 метров в секунду. Однако возможны порывы ветра до 11 метров секунду. Атмосферное давление: 746 миллиметров ртутного столба.

Народный прогноз погоды. 30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. К этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе начинают виднеться зарницы. Также наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.

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