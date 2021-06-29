Дончане почтили память погибших подпольщиков

Митинг закончился минутой молчания и возложением цветов. Фото: ОД "ДР"

Сегодня, 29 июня, в Ворошиловском районе Донецка прошел митинг памяти, посвященный Дню партизан и подпольщиков. После минуты памяти жители города возложили цветы к памятному знаку в сквере между бульваром Пушкина и улицей Университетской.

— Партизаны сыграли огромную роль в освобождении нашей Родины от фашистов во время Великой Отечественной войны. Расстрел на этом месте патриотов Донецка не сломил дончан, а вызвал новую волну народного сопротивления, — отметил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

На месте, где сейчас расположен памятный знак, в годы Великой Отечественной войны находился кирпичный завод. Именно здесь в августе-сентябре 1943 года немецкие оккупанты расстреляли партизан Донецка. На самом гранитном камне выбиты фамилии 14 патриотов, которые погибли от рук противника.

Отмечается, что подобные мероприятия прошли во всех городах ДНР одновременно с регионами России и ЛНР.

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