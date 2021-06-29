Покушение на госдеятеля в центре Донецка: Верховный суд ДНР вынес приговоры организаторам

Верховный суд вынес приговор организаторам покушения [врхивное фото] Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд ДНР вынес приговор организаторам покушения на жизнь члена политсовета общественного движения «Донецкая Республика». В операции участвовали три человека. Они получили это задание от некоего гражданина Украины за материальное вознаграждение.

Члены группировки узнали маршрут и распорядок дня своей жертвы и подготовили план покушения. Для этого одному из членов группировки предстояло установить и привести в действие самодельное взрывное устройства, а другому – вести наблюдение за госдеятелем.

— Фигурант уголовного дела изготовил два самодельных взрывных устройства. Одно из них было установлено в рекламном щите, расположенном в центре Донецка вблизи торгового центра. Однако в связи с техническим сбоем инициировать взрыв не удалось. В связи с этим было установлено второе взрывное устройство в кустарнике вдоль одной из улиц города, по которой регулярно проезжал указанный государственный и общественный деятель, — сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.

Покушение не удалось. Группировку задержали раньше, чем удалось реализовать задуманное. В итоге изготовитель взрывчатки был приговорен к лишению свободы на 19 лет и 3 месяца со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Его сообщники получили по 20 и 12 лет лишения свободы соответственно.

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