Боевики ВСУ переоделись в форму Народной милиции ЛНР для организации провокации

Боевики ВСУ раздобыли форму Народной милиции ЛНР. Фото: штаб ООС

Боевики одной из бригад вооруженных формирований Украины переоделись в форму защитников ЛНР для съемок постановочного видеоролика, дискредитирующий Народную милицию. Об этом сообщил на брифинге в Луганске официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко.

— Для съемок постановочного сюжета на позициях в районе населенного пункта Новотошковское отмечена работа военнослужащих 57-й бригады, одетых в форму Народной милиции, демонстрирующих проведение инженерных работ, — отметил Филипоненко. — Мы не исключаем, что отснятые пропагандистами материалы в дальнейшем найдут отражение в лживых украинских СМИ.

Уточняется, что к съемкам фейковых видеороликов привлекли не только представителей украинских средств массовой информации. В их числе также есть журналисты информационных агентств Франции и Канады.

Напомним, что с июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры контроля перемирия. Данный документ запрещает сторонам конфликта использовать какое-либо вооружение, стягивать технику, проводить диверсии, полеты беспилотника, а также оборудовать позиции.

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