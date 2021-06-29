Прифронтовой комбинат в Докучаевске вернулся в собственность ДНР

Докучаевский флюсо-доломитный комбинат какое-то время принадлежал южноосетинскому ЗАО «Внешторгсервис». Фото: Официальный сайт ДНР

Филиал №14 ЗАО «Внешторсервис» Докучаевский флюсо-доломитный комбинат вернулся в собственность государства. Теперь его управлением будет заниматься Государственное унитарное предприятие «Уголь Донбасса».

Главная задача, которая стоит перед новым руководством предприятия, это наладить текущие выплаты заработной платы рабочим предприятия.

— Мы понимаем ситуацию на предприятии, насколько она тяжелая, осложненная близостью к линии фронта, боевыми действиями, и теми действиями прежнего руководства, которые довели до такого состояния. У предприятия «Уголь Донбасса» есть реальные оборотные средства, — отметил министр доходов и сборов ДНР Евгений Лавренов.

Кроме того, «Уголь Донбасса» планирует реанимировать производственную мощь предприятия. В первую очередь с его помощью будут осуществляться поставки флюсов на металлургические предприятия Республики.

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