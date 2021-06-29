Металлургам ДНР пообещали премию накануне профессионального праздника

Металлурги будут премированы накануне своего профессионального праздника Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Каждый сотрудник ЗАО «Внешторгсервис» получит премию ко Дню металлурга по 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, ссылаясь на решение руководителя инвестиционной компании Евгения Юрченко.

Профессиональный праздник работников предприятий металлургической отрасли отмечается ежегодно в третье воскресенье июля. На этот раз он выпадает на 18 число. Сами выплаты пообещали, что будут начислены 13 июля.

ЗАО «Внешторгсервис» находится в процессе погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками. Для возобновления полноценной деятельности предприятий была разработана и запущена специальная инвестиционная программа. Погасить задолженности работающим сотрудникам планируется в течение трех месяцев, и до конца года – уволившимся.

СПРАВКА КП

День металлурга - ежегодный профессиональный праздник, который учредили еще в 1957 году в память о подвигах металлургической промышленности в восстановлении экономики СССР. После распада государства День металлурга сохранился во всех странах СНГ.

В ДНР праздник отмечается согласно устоявшейся традиции. Так постановил первый Глава Республики Александр Захарченко еще в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Новоазовского района Олег Моргун: Нужно развивать наши прибрежные поселки

Олег Валерьевич в интервью «Комсомолке» рассказал об особенностях курортного сезона в этом году и планах по благоустройству Седово и других поселков вблизи моря (подробнее)