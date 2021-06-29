Как получить водительское удостоверение в ЛНР?

Правительство ЛНР утвердило постановление, касающееся изменения порядка выдачи водительских удостоверений Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство ЛНР утвердило постановление, касающееся изменения порядка выдачи водительских удостоверений.

В документе сказано, что теперь права будут выдаваться сроком на 10 лет. Советские и украинские права подлежат обмену на республиканские документы до 26 декабря 2021 года.

— Если срок действия водительского удостоверения не указан, то оно действительно в течение 10 лет со дня его выдачи, после чего подлежит обмену на водительское удостоверение ЛНР. Обращаем внимание, что экзамен при этом не сдается, — пояснила старший инспектор штаба УГИБДД МВД ЛНР Инна Беловодская.

Обмен водительских прав происходит в течение одного дня. После об старый документ возвращается владельцу. Однако на нем должна быть отметка об его аннулировании.

В случае утраты водительского удостоверения выдается временный талон. Он действителен всего пять дней.

— Целью постановления является дальнейшее совершенствование, интеграция и синхронизация законодательства Луганской Народной Республики с законодательством Российской Федерации, — заключила Беловодская.

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