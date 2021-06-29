Медики ДНР диагностировали COVID-19 еще у 129 человек

Еще 73 пациента госпитализировали с пневмонией Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За прошедшие сутки медики ДНР диагностировал коронавирусную инфекцию у 129 человек, еще 125 пациентов сняли с учета с выздоровлением и зарегистрировано 10 летальных случаев.

— за 28 июня проведено 402 исследования, из них выявлено 92 случая заболевания (22,9%) и у 37 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

С учетом последних данных, с начала пандемии коронавируса на территории ДНР было выявлено 42 894 случая заболевания. Из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 3 777 пациентов, выписаны 35 877 человек, летальных случаев – 3 240.

Кроме коронавируса в ДНР также продолжают в больницы поступать пациенты с воспалением легких. За сутки выявлено еще 100 случаев пневмоний, а госпитализировали 73 человек. Теперь на лечении находятся 1040 пациентов с таким диагнозом, из них 565 на кислородной поддержке.

Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию, чаще обрабатывать руки антисептиком и надевать защитную маску.

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