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Политика29 июня 2021 11:31

В Донбассе с воскресенья соблюдается «режим тишины»

После ответного огня ДНР 27 июня ВСУ не обстреливали населенные пункты Республик
Екатерина СорокаЕкатерина Сорока
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Боевики ВСУ не открывали огонь по населенным пунктам Республик Донбасса с воскресенья. Фото: штаб ООС

Боевики ВСУ не открывали огонь по населенным пунктам Республик Донбасса с воскресенья. Фото: штаб ООС

Боевики вооруженных формирований Украины в Донбассе не нарушают режим прекращения огня с прошедших выходных. Об этом свидетельствуют отчеты Представительств Народных Республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

На линии соприкосновения в ДНР украинские войска в последний раз вели огонь 27 июня. Под минометный огонь тогда попали окраины Горловки. В результате чего была ранена женщина. У нее осколочное ранение бедра. Также зафиксированы повреждения в жилом секторе.

Известно, что обстрел велся ВСУ со стороны населенного пункта Шумы. В тот день Народная милиция ДНР открыла ответный огонь на подавление огневой точки противника. Для этого использовалось вооружение незапрещенное Минскими договоренностями.

Тем временем на линии фронта в ЛНР «режим тишины» соблюдается с 25 июня. В последний раз противник открывал огонь 24 числа. Всего было сделано шесть выстрелов. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Напомним, с июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер контроля перемирия. Документ запрещает применение любого вида вооружения, стягивание техники, диверсии, оборудование позицию и полеты беспилотников. При этом стороны конфликта имеют право открывать ответный огонь для защиты мирного населения.

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