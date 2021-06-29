Коронавирус в ЛНР: Зарегистрировано еще четыре летальных случая от COVID-19

Прироста больных COVID-19 за сутки не выявлено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике обновили статистику по коронавирусу. За прошедшие сутки прироста больных не было, еще один пациент поборол болезнь, летальных случаев зарегистрировано четыре.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса медики ЛНР диагноз подтвердили у 5114 местных жителей. Из них выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста 4469 человек, зарегистрировано 479 случаев смерти, лечение получают 166 пациентов.

Напомним, ЛНР до сих пор действует режим повышенной готовности. Для недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики приняли ряд мер. В том числе они коснулись режима работы, госорганов, предприятий, учреждений и транспорта.

Тем временем Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать санитарно-гигиенические меры в общественных местах – необходимо носить защитную маску, держать социальную дистанцию и чаще использовать антисептик для рук.

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