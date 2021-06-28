29 июня в Донецке будет дождь, + 29 градусов

29 июня в Донецке будет плюс 29 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 июня будет переменная облачность. Дождь.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха в течение дня будет колебаться от +27 до +29 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

29 июня отмечается день памяти святителя Тихона Амафунтского. В народе говорили: «На Тихона солнце идет тише». Это считается самый тихий день в году. С Тихона кончается молодое лето, наступает зрелое. В этот день устраивали пир для тружеников, которые унавоживали поля. Эти люди были очень нужны, потому что: «Где лишняя навоза колыжка, там лишняя хлеба коврижка». Наши предки приметили, если пчелы утром играют - будет ясный день, толкутся - к ненастью.

По прогнозам синоптиков, 30 июня в Донецке и ДНР погода существенно не поменяется, станет чуть теплее.

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