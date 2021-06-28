В ДНР июльское повышение тарифов на «коммуналку» не выведет предприятия ЖКХ на безубыточный уровень

В Республике очередное подорожание услуг ЖКХ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР ни одно предприятие жилищно-коммунальной сферы не сможет выйти на безубыточный уровень даже с учетом июльского повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Донецкому агентству новостей Республиканской службой по тарифам.

- Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с учетом их повышения с 1 июля 2021 года не смогут полностью компенсировать предприятиям затраты на выплату зарплаты, налоги, ремонты, закупку материалов и запчастей, реагентов для очистки воды и сточных вод и другое, - говорится в сообщении.

По оценкам службы, установленные для населения с 1 июля тарифы покроют фактические затраты предприятий в области электроэнергетики лишь на 52%, в теплоснабжении - на 62%, в газоснабжении - на 67%, водоснабжении и водоотведении - на 73%. Прогноз убытков в этом году только по водоснабжению составляет 1,4076 млрд. рублей и по теплоснабжению – 2,6826 миллионов рублей.

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