В Донбассе украинские солдаты пожаловались на комбрига, организовавшего поборы за обучение

Украинские солдаты пожаловались на комбрига, организовавшего поборы за обучение. Фото: штаб ООС

В Донбассе военные одной из бригад ВСУ пожаловались в прокуратуру на командира, который накануне ротации организовал сбор денег с желающих пройти обучение в учебных центрах. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Организовать сбор денег с военнослужащих комбатам приказал командир 80-й бригады Шворак. Размер поборов составит примерно семь тысяч гривен (больше 18 тысяч рублей) с каждого, - отметил Иван Филипоненко.

Не исключено, что деньги пойдут на личные нужды комбрига.

- После проведенных бесед с подчиненными и составления списков ряд военнослужащих выразили свое недовольство и уже публикуют жалобы о поборах в соцсетях, а также отправили коллективное обращение в прокуратуру, - рассказал он.

В соединение уже прибыли следователи военной прокуратуры.

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