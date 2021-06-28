Министр строительства и ЖКХ ДНР: Тарифы на услуги ЖКХ будут увеличиваться синхронно индексации пенсий и зарплат

Сергей Наумец прокомментировал Распоряжение Правительства о тарифах на «коммуналку» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поступление финансов от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет направлено на поддержание отрасли. Так прокомментировал Распоряжения Правительства Донецкой Народной Республики о тарифах на «коммуналку» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

- Необходимость изменения тарифов вызвана серьезными убытками предприятий, оказывающих коммунальные услуги. Надо отметить, что индексация тарифов происходит на фоне роста пенсий и зарплат и поможет, - пояснил руководитель ведомства.

По словам министра, тарифы меняются в соответствии с Программой доведения их размеров до безубыточного уровня. Увеличение тарифов проводится синхронно с индексацией пенсий и зарплат.

Подробнее с новыми тарифами для всех городов Республики можно ознакомиться на официальном сайте Республиканской службы по тарифам (rst-dnr.ru).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке на мастер-классах два дня делали букеты из живых цветов лаванды

В столице Республики сад ароматов не хуже, чем в крымской Ялте (подробнее)