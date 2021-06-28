В Горловке полицейские изъяли у местного жителя боеприпасы. Фото: МВД ДНР

В прифронтовой Горловке полицейские изъяли у местного жителя гранату, тротиловую шашку и больше сотни патронов для автомата. Об этом сегодня сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- Боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр, - говорится в сообщении.

Действия мужчины подпадают под санкции статьи 256 УК ДНР («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

По данным МВД, за выходные зарегистрировано двадцать сообщений о преступлениях, в том числе одно убийство, шесть фактов причинения телесных повреждений различной степени тяжести, два грабежа, две кражи, один угон, две попытки реализации наркотиков. По «горячим следам» стражи порядка раскрыли одиннадцать преступлений.

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