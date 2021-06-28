В ДНР от воспаления легких лечатся 1113 человек

Сейчас в ДНР на кислородной поддержке 560 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР за сутки у 55 человек выявили воспаление легких. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Это на два случая меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 28. Всего на лечении 1113 пациентов с пневмониями, из них 560 - на кислородной поддержке (плюс 10 за сутки), - сообщает Минздрав ДНР.

На сегодня в Республике на лечении от COVID-19 находятся 3783 пациента, выписаны - 35 752 человека, умерли - 3230.

Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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