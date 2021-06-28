ВСУ за сутки один раз нарушили «перемирие» в ДНР

Украинские военные за сутки один раз нарушили «перемирие». Фото: штаб ООС

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об одном обстреле Донецкой Народной Республики за сутки. Под обстрелом ВСУ оказался поселок шахты 6/7 на окраине Горловки.

- Противник применял минометы 120-го калибра. В результате была ранена мирная жительница, повреждены дом, хозпостройки и грузовик, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Украинская сторона снова проигнорировала попытки ДНР задействовать координационный механизм для оперативного установления «режима тишины». В предыдущие сутки ВСУ семь раз открывали огонь на линии соприкосновения, выпустив по территории Республики около 80 боеприпасов. Такое вот «перемирие».

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