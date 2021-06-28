На сегодня в Республике подтверждены 5114 случаев заражения коронавирусом. Фото: Архив «КП»

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли два человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- С начала пандемии в Республике медики зарегистрировали 475 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР подтверждены 5114 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что для сдерживания распространения новой инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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