В Донецке в ботаническом саду прошел праздник сбора лаванды

В ботаническом саду Донецка прошел праздник сбора лаванды Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

У партнера «Комсомольской правды» - Донецкого ботанического сада - прошел праздник сбора лаванды «Лавандовое вдохновение». Посетители, участвовавшие в мастер-классах, сделанный собственноручно букет получали в подарок.

- Коллекцию пряно-ароматических растений создаем с 1975 года. Сейчас у нас больше 200 видов пряно-ароматических растений и декоративных овощных культур. Немало саженцев нам передали из Никитского ботанического сада (Ялта) – по видовому разнообразию наш Сад не уступает аналогичной крымской коллекции, - сообщила «КП» куратор Сада ароматов, заведующая лабораторией культурных растений Ольга Кустова.

Праздник сбора лаванды в Донецке проходит третий год. Название цветка, которое переводится как «мыться», появилось в Древнем Риме, где лаванду использовали для принятия ванн. На тот момент она заменяла людям душистое мыло и дезодоранты. Сейчас лаванду широко используют в парфюмерии, производстве медпрепаратов и кулинарии.

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