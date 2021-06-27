Омбудсмен ДНР: С начала боевых действий ранения получили порядка 8 тысяч мирных жителей Республики

ВСУ продолжают стрелять по жилым кварталам Донбасса Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Порядка восьми тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили ранения различной степени сложности в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

- С начала боевых действий в Донбассе в результате обстрелов ВФУ получили ранения различной степени тяжести порядка 8 000 жителей Республики, - сказала она.

Дарья Васильевна отметила, что все эти люди не были случайными жертвами, поскольку украинские военные целенаправленно бьют по объектам гражданской инфраструктуры и жилому сектору.

- Сегодняшний обстрел Горловки тому доказательство, - подчеркнула омбудсмен. - Абсолютно очевидно, что именно принципиальная позиция международного сообщества могла бы способствовать возвращению Киева к конструктивному мирному диалогу в рамках Минского переговорного процесса.

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